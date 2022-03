Udovica Olivera Ivanovića: Jedno ime iz Bogdanovićevog iskaza se poklapa sa mojim saznanjima

Beta pre 12 sati

Udovica ubijenog srpskog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović pozvala je danas Tužilaštvo da "ne žmuri" na tvrdnje Bobana Bogdanovića o navodnom naručiocu i izvršiocima ubistva njenog nevenčanog supruga, navodeći da se jedno ime iz tog iskaza "poklapa" sa njenim saznanjima.

Povodom Bogdanovićeve izjave za KRIK, da je Ivanovića ubio Ljubomir Lainović iz Novog Sada, da je naručilac ubistva biznismen Zvonko Veselinović, a da je logistiku pripremio potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, Popović je navela da je Tužilaštvo "dosta bilo u ulozi fikusa" i "nemo posmatralo šta se dešava u kriminogenim krugovima".

"Iako me samo ime navodnog ubice iznenadilo i priznajem da za njega nikada nisam čula, moram da kažem da se jedno ime poklapa iz Bogdanovićeve priče i onog što sam znala od Olivera i onoga što sam saznala posle njegovog ubistva. To ime je Milan Radoičić", kazala je Popović.

Navela je da je Radoičić "čovek kog je Oliver označio kao nosioca moćne kriminalne strukture na severu Kosova", i dodala da je "Oliverovo delovanje upravo bilo usmereno ka razbijanju i čišćenju te strukture".

"Među njima je vladalo otvoreno neprijateljstvo i to se nije tajilo. Ime Milana Radoičića uvek je s teskobom pominjano u našoj kući, naročito kada je Oliver počeo da prima sve ozbiljnije pretnje. Nemojte se zavaravati, možda o tome Oliver više ne može da posvedoči, ali tu sam ja", rekla je Popović.

Ona je kazala da "nije njen posao da traži ubicu", ali da, "posmatrajući Tužilaštvo, svakodnevno dobija poriv da stvar preuzme u svoje ruke".

"Iako bih imala mnogo razloga da posumnjam u motive ovog čoveka (Bogdanovića) koji se tek sada oglasio ili u motive medija što se ovakve informacije puštaju nekoliko dana pred izbore, moja odluka je da se time ne bavim. To nije moj posao", navela je Popović, poslanica Srpske napredne stranke.

Dodala je da "sve manje ima snage da ćuti", da "veruje u sistem države u kojoj živi", ali da je "spremna na sve, ako je (sistem) razočara".

"Ovo svedočenje najboljeg prijatelja ubijenog Aleksandra Gligorijevića otvara ponovo poglavlje koje se, čini mi se, svi trude da zatvore pre vremena i zato pozivam Tužilaštvo da ne žmuri na ovaj iskaz Bobana Bogdanovića. Da li ste vi sprega kriminala i uticajnih pojedinaca ili ste institucija koja se bori da očisti državu od kriminala? Pokažite konačno šta ste, da i mi znamo", rekla je Popović.

Navela je i da "teška srca čita i sluša o informacijama koje su isplivale o naručiocima i ubici" Olivera Ivanovića.

"Ne ulazeći u analizu tačnosti i istinitosti tih informacija, moje emocije su podeljene. S jedne strane, osećam bolno uzbuđenje što se klupko razmotava jer svi mi, zbog Olivera koji je bio retko čestit čovek, zaslužujemo da se sazna ko ga je i zašto 'izbušio', kako se hvalio navodni, a sad već pokojni ubica", dodala je Milena Popović.

Bogdanović je za KRIK ispričao da mu je njegov ubijeni prijatelj Aleksandar Gligorijević, nekadašnji član klana Veljka Belivuka, 7. marta 2020. rekao da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović, "sin nekada žestokog novosadskog momka Branislava Lainovića Dugog".

"On je izvršio to ubistvo. Čovek koji je organizovao njegov dolazak na Kosovo, koji je pripremio logistiku ubistva Olivera Ivanovića je Milan Radoičić. Čovek koji je naredio Oliverovo ubistvo je Zvonko Veselinović. To je ono što mi je rekao Aleksandar Gligorijević Puke", kazao je Bogdanović za KRIK.

(Beta, 03.31.2022)