U Srbiji danas oblačno i mestimično kišovito, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom i pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće umeren do jak južni vetar, prenosi Beta. Najniža temperatura biće od sedam do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni. I Beogradu će vreme biti pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima. Najniža temperatura biće od 10 do 12, a najviša oko 19 stepeni.