Tim za škole odlučio kako će se u školu sledeće sedmice

B92 pre 2 sata | B92

Beograd -- U svim osnovnim i srednjim školama od ponedeljka 4. aprila 2022. godine nastava će se održavati po prvom modelu, saopštio Tim za škole.

To znači da će učenici nastavu pohađati neposredno, odlučio je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Prema podacima iz nadzora preuzetim iz elektronskog sistema „Servis javnog zdravlja" koje je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut" u nedelji od 24. marta do 29. marta 2022. godine broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina je bio 1049