Zelenski: Moracemo da sačekamo VIDEO

Ispred nas su teške bitke i još uvek je nemoguce misliti da smo vec prošli sve testove, kaže predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Zelenski je u novom video-obraćanju poručio da "svi želimo da pobedimo. Kada se to dogodi – videce svi. Svi ce osetiti da dolazi mir". "Još uvek je nemoguce vratiti se normalnom životu kakav je bio. Čak i u krajevima u koje se vracamo posle borbi. Moracemo da sačekamo. Sačekajte da se naša zemlja očisti. Sačekajte dok se ne uverite da je novo granatiranje nemoguce", naveo je. On je dodao i da Rusija pokušava da regrutira ljude u vojsku na Krimu i poručio da je to