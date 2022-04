Batut: Potvrđena sva tri sezonska virusa gripa

Radio 021 pre 55 minuta | FoNet

Epidemiološka situacija sa korona virusom u Srbiji je stabilna i pod kontrolom, ocenila je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović.

Ona je, međutim, navela da se domovima zdravlja javlja sve više ljudi sa respiratornim problemima, kašaljem i povišenom temperaturom, što ukazuje na sezonski grip. Jovanović je za RTS rekla da su tokom prethodne nedelje laboratorijski potvrđena sva tri sezonska virusa gripa. "Ponovo se vratio grip, on obično nije udružen sa kovidom, a kad je u pitanju klinička manifestacija – simptomi traju pet do sedam dana. Grip je među nama i to sada, početkom aprila, što je