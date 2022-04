Gremi veče u znaku Džona Batista - osvojio nagradu za album godine

B92 pre 1 sat | index.hr

Multižanrovski umetnik Džon Batist osvojio je nagradu za album godine, a R&B duo "Silk Sonic" uzeo je dva najveća priznanja na ceremoniji dodele nagrada Gremi, održanoj u nedelju u Las Vegasu.

Batist je dobio najvažniju nagradu večeri za "We Are", album inspirisan pokretom "Black Lives Matter". "Verujem u to do srži - ne postoji najbolji muzičar, najbolji umetnik, najbolji plesač, najbolji glumac", rekao je Batist. "Kreativna umetnost je subjektivna... Samo spustim glavu i radim svaki dan". "Silk Sonic", duo koji čine Bruno Mars i Anderson.Paak, osvojio je nagradu za pesmu i ploču godine za svoj hit nadahnut sedamdesetima "Leave the Door Open". "U ovom