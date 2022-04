"Putin je ratni zločinac",: Bajden napao ruskog predsednika: Svet sa zebnjom gleda slike pokolja u Buči, EU spremna da pošalje istražiteljski tim u Ukrajinu

Blic pre 6 minuta

Predsednik SAD Džo Bajden izjavio je danas da predsedniku Rusije Vladimiru Putinu treba da se sudi za ratne zločine i dodao da će tražiti dodatne sankcije nakon prijavljenih svirepih ubistava u Ukrajini. "Videli ste šta se desilo u Buči", kazao je Bajden, preneo je AP.

On je istakao da je Putin "ratni zločinac". - Moramo da nastavimo da šaljemo Ukrajini oružje koje joj je potrebno za nastavak borbe - izjavio je Bajden. On je naveo da moraju da se prikupe svi detalji kako bi moglo da bude održano suđenje za počinjene ratne zločine. - Ono što se dešava u Buči je nečuveno i svi to vide - dodao je predsednik SAD. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je Evropska unija spremna da pošalje zajedničke