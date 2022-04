BLOG UŽIVO: Zelenski optužio Rusiju za genocid

Danas pre 1 sat | Danas Online

Nastavalju se napadi na ukrajinske gradove, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenksi optužuje Rusiju za genocid.

Sve vesti u vezi sa krizom na istoku Evrope možete pratiti na posebnoj stranici o sukobu Ukrajine i Rusije. 11.34 – Tenkovi ruske vojske T-72B3 kreću se oko Moskve. Kako se tumači, ovo ide u prilog ukrajinskim izveštajima da Rusija pokušava da pozove 60 hiljada rezervista u službu/borbu da pojača svoje desetkovane jedinice u Donbasu. Russian army T-72B3 tanks moving around Moscow. This would fit the Ukrainian reports that Russia is trying to call up 60k reservists