Zvezdino iznenađenje za "derbi" – ako se igra na "Marakani"

Crvena zvezda će u nedelju od 17 časova dočekati kragujevački Radnički, a svi oni koji kupe kartu za taj meč, imaće priliku da "večiti" derbi gledaju besplatno.

Naravno, u slučaju da crveno-beli obezbede pol-poziciju pred plej-of. U tom slučaju, Zvezda i Partizan će se sastati 16. aprila od 18.00 časova na stadionu "Rajko Mitić". Karte za utakmicu sa Radničkim će se prodavati u sredu od 10 do 18 časova i 30 minuta, subotu od 10 do 18 časova i u nedelju od 10 do početka utakmice. Napomena je da će ulaznica za istočnu tribinu moći da se kupi isključivo u nedelju, na dan utakmice. Svako ko bude kupio ulaznicu za Radnički na