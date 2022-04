Izbori u Srbiji 2022: Vučić pobedio u prvom krugu, SNS i još šest lista u parlamentu, dominacija naprednjaka na lokalu

BBC News pre 2 sata

Aleksandar Vučić, kandidat Srpske napredne stranke (SNS) i aktuelni šef države, pobedio je u prvom krugu predsedničkih izbora u Srbiji sa 58,65 odsto glasova, saopptila je Republička izborna komisija.

Opozicioni kandidat Zdravko Ponoš je na drugom mestu sa 18,25 odsto glasova.

Vladajuća SNS osvojila je ubedljivo najviše glasova i na parlamentarnim izborima, ali prvi put nema većinu u skupštini, pa će koaliciju praviti ili sa dosadašnjim partnerima Socijalističkom partijom Srbije i Jedinstvenom Srbijom ili sa nekom od manjinskih stranaka, pre svih Savezom vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora.

Možda i sa nekom od opozicionih stranaka i koalicija.

Stranka predsednika Srbije zadržaće vlast i u gotovo svim opštinama gde su bili organizovani lokalni izbori.

U Beogradu, SNS je pojedinačno dobila najviše glasova, pokazuju preliminarni rezultati izbora, ali neće moći samostalno da formira vlast, pa bi mogao da računa na podršku socijalista Ivice Dačića.

Na izbore je izašlo 58,71 odsto birača, saopštila je RIK.

Na prethodnim izborima 2020. godine, izlaznost je bila 48,88 odsto.

Republička izborna komisija u nedelju uveče je, mimo običaja, saopštila da neće saopštavati preliminarne rezultate, već će to učiniti dan kasnije.

U ponedeljak uveče je objavila preliminarne rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.007 biračkih mesta.

Predsednički izbori - RIK

Broj izašlih birača 3.697.147, a broj onih koji su glasali 3.681.561.

Broj važećih listića je 3.594.116, a nevažećih 87.445.

U Srbiji ima 6.502.307 birača.

Na izborima je bio rekordan broj posmatrača - više od 5.200 iz devet domaćih organizacija i 23 strane države, naveli su predstavnici Republičke izborne komisije (RIK).

Aleksandar Vučić - SNS 58,59 odsto (2.157.008 glasova)

Zdravko Ponoš - Ujedinjena opozicija za pobedu Srbije 18,32 odsto (674.567)

Miloš Jovanović - DSS/Koalicija Nada 5,97 odsto (219.970)

Boško Obradović - Pokret Dveri/Patriotski blok 4,38 odsto (161.212)

Milica Đurđević Stamenkovski - Srpska stranka Zavetnici 4,25 odsto (156.635)

Biljana Stojković - Koalicija Moramo 3,2 odsto (117.784)

Branka Stamenković - Suverenisti 2,03 odsto (74.866 )

Miša Vacić - Srpska desnica 0,87 odsto (32.074)

Rezultati parlamentarnih izbora - RIK

Na parlamentarnim izborima, lista SNS Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve osvojila je 42,97 odsto glasova i 120 mandata, pokazuju podaci RIK-a na osnovu obrađenih rezultata sa svih biračkih mesta.

Lista Marinika Tepić - Ujedinjeni za pobedu Srbije ima 13,5 odsto i 37 mandata, a lista SPS Ivica Dačić - Premijer Srbije - 11,5 odsto (32 mandata).

Lista DSS Miloš Jovanović - Nada za Srbiju ima 5,39 odsto i 15 mandata, lista Moramo - 4,6 (12 mandata), Boško Obradović - Srpski pokret Dveri - POKS - 3,83 (10 mandata), dok je lista Milica Đurđević Stamenkovski - Srpska stranka Zavetnici dobila 3,74 odsto glasova (10 mandata).

U skupštinu su ušle i neke manjinske stranke.

Savez vojvođanskih Mađara će imati šest mandata, Muftijin amanet, koju predvodi Usame Zukorlić, sin preminulog Muamera Zukorlića - tri mandata, a po dva Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i koalicija Zajedno za Vojvodinu - Vojvođani.

Ispod cenzusa od tri odsto su, između ostalih, Srpska radikalna stranka, koalicija Suverenisti, koju predvodi nekadašnji ministar privrede Saša Radulović, i koalicija Ajmo, ljudi, koju predvodi bivši predsednik Srbije Boris Tadić.

SNS prvi put nema parlamentarnu većinu

Na izborima 2014. godine, SNS je imao 158 poslanika i mogla je sama da formira vladu.

Na izborima 2016. godine, naprednjaci su imali 131 poslanika, takođe dovoljno da sami obrazuju izvršnu vlast.

Na izborima 2020. godine, koje je bojkotao deo opozicije, SNS je imao 188 poslanika od 250 mesta. I više nego dovoljno, ne samo za formiranje vlade već i promenu Ustava.

Na tih 188 poslanika, treba dodati i 11 poslanika pokreta SPAS Aleksandra Šapića koji se u međuvremenu pridružio Srpskoj naprednoj stranci.

Prema preliminarnim rezultatima izbora 2022. godine, SNS i stranke koje su bile sa njom na izbornoj listi nemaju većinu za formiranje vlade.

Izbore su obeležile gužve na biračkim mestima i incidenti, a napadnuta su dvojica političara - Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana (PSG) i Bratislav Jugović iz Srpske napredne stranke.

Izborni dan:

Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsedničkih izbora

SNS dobila 43 o d sto glasova, u parlamentu još šest lista

Izlaznost na izborima oko 59 odsto - saopšti o C e SID

Birači su mogli da glasaju na 8.267 mesta, od kojih je 77 u inostranstvu, a 29 u zatvorima

Na listićima za parlamentarne izbore sive boje bilo je 19 lista

Poslanici parlamenta, njih 250, biraju sa na mandat od četiri godine, a predsednik na pet

Cenzus za ulazak u skupštinu je tri odsto

Listići za predsedničke izbore plave boje na sebi su imali imena osam kandidata i kandidatkinja

Predsednik Srbije, prema Ustavu, ima ovlašćenja da predstavlja zemlju i u inostranstvu i da komanduje vojskom

Video iz izbornih štabova: Ono što niste mogli da vidite u televizijskim prenosima

„Izborni dan obilovao napetostima"

Tokom izbornog dana napetosti su povremeno prerastale u fizičko nasilje, izjavio je u ponedeljak Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

Kaže da je na po pet odsto biračkih mesta u Srbiji i Beogradu bilo zabeleženo „ponavljanje grubih kršenja izbornih pravila".

„Izrazito loše organizovan i napet izborni dan bio je očekivan ishod kontinuiranog urušavanja integriteta izbornog procesa u celini, obeleženog jačanjem i usavršavanjem raznih vidova izborne korupcije i ugrožavanja biračkih prava građana", rekao je Nedeljkov na konferenciji za novinare.

Vučićev naklon Srbiji i poređenje sa Nikolom Pašićem

Naklon građanima Srbije u znak zahvalnosti za rezultat kakav, kako je rekao, niko nije ostvario u savremenoj političkoj istoriji zemlje.

„Imam samo jednu želju - da se pred svim građanima Srbije poklonim i kažem veliko hvala za nešto što niko nikada od građana Srbije nije dobio", rekao je Vučić i potom se poklonio.

Navodeći u nedelju uveče da je u prvom krugu predsedničkih izbora osvojio ubedljivih 60 odsto glasova, Vučić je rekao da će biti Srbin koji je najduže vladao.

U prvom obraćanju novinarima po zatvaranju birališta, Vučić je rekao da je osvojio između 59,9 i 60,01 odsto glasova.

Naglasio je da je rat u Ukrajini uticao na rezultate izbora i da se Srbije „dramatično pomerila udesno".

Dodao je i da će lista koju je predvodio to imati u vidu prilikom formiranja vlade i da „neće ulaziti u saradnju sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebljavali navijačko opredeljenje našeg naroda".

„Srbija će morati da se opredeli kako i na koji način će u budućnosti.

„Što se tiče stranke koju vodim, nemam sumnje da će se razgovarati sa svim političkim faktorima jer nas čekaju ne laka vremena.

„Onima kojima je sve lako u kampanji, za njih svakako neće biti mesta u Vladi. To važi za vladu Srbije i gradsku vlast", rekao je Vučić u izbornim štabu SNS-a.

On nije detaljnije govorio o rezultatima na beogradskim izborima.

„Mislim da u gradu ima mnogo opcija koje se pružaju, ali to nije nešto što će se znati za dan.

„I tu će SNS naravno biti najveći i deo gradske vlade, tako mi deluju brojevi, ali da sačekamo do kraja."

Vučić je rekao da je neobično ponosan na rezultate ostvarene na izborima održanim danas i istakao da će posle Nikole Pašića biti Srbin koji je najduže bio na vlasti.

„Nisam neko ko se diči i hvali vlašću jer sam ponizan pred svojim narodom jer mi je on to svojim poverenjem omogućio", dodao je on.

Torta u obliku frižidera i trubači

Posle proglašenja pobede na predsedničkim izborima u Srbiji, Vučića su partijske kolege iznenadile tortom, ali ne običnom.

Torta je bila u obliku frižidera sa figurom Aleksandra Vučića, koji izlazi iz njega, aludirajući na njegov spot iz izborne kampanje koja je izazvala brojne reakcije.

Vučić jeu nedelju uveče rekao da je možda i „taj frižider" uticao na izborni rezultat, navodeći da su ga prvo naterali na to, ali da mu je sada drago.

Putinova čestitka

Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku Vučiću povodom pobede na izborima.

„Očekujem da će vaš rad na čelu države nastaviti da doprinosi jačanju strateških partnerskih odnosa koji postoje između naše dve zemlje.

„Ovo je, nesumnjivo, u interesu bratskih naroda Rusije i Srbije", naglasio je Putin u čestitki, preneo je RTS.

Čestitao mu je i novi američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil.

Šta je rekao Ponoš?

Zdravko Ponoš, predsednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, tvrdi da ovi izbori predstavljaju početak kraja vlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.

„Najveći domet ovih izbora i našeg učešća je što smo razbili strah i ljudi su izašli.

„Pokrenuli smo nadu i mi sada nemamo pravo da to prokockamo", naveo je Ponoš.

BBC Sastanak u izbornom štabu koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije

Kakvi su rezultati lokalnih izbora širom Srbije?

Pored predsedničkih, parlamentarnih i beogradskih izbora, na birališta su izašli i glasači u još 12 opština u Srbiji.

Lokalne izbore komisije jutro posle izbora još nisu objavile preliminarne rezultate, a samo u nekim opštinama su stranke objavile rezultate i procene na osnovu rezultata njihovih kontrolora sa terena.

Bor

U Boru, na istoku Srbije, vladajuća SNS je osvojila 42,86 odsto glasova i 15 mandata, saopštio je lokalni izborni štab Socijalističke partije Srbije, a prenosti agencija Beta.

Druga je Ujedinjena opozicija Bora (Narodna stranka, Demokratska stranka, Vlaška narodna stranka i Zajedno za Srbiju) sa 17,43 odsto glasova i šest mandata, dok su SPS i Vlaška stranka „Most" osvojili po četiri mandata, odnosno 11,43 odsto glasova.

Skupština opštine Bor ima ukupno 35 poslaničkih mesta.

Majdanpek

Prema nezvaničnim rezultatima, lista „Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" osvojila je većinu na lokalnim izborima i u Majdanpeku, prenosi Timočka.rs.

Lista je osvojila 19 odborničkih mesta od 31 u lokalnoj skupštini.

U lokalni parlament ušli su i socijalisti sa pet odborničkih mesta, a slede ih grupacija „Može drugačije", Grupa građana „Ne dam" i pokret Dveri koji je i na prošlim izborima prešao cenzus.

Smederevska Palanka

Vladajuća SNS tvrdi, na osnovu sopstvenih podataka sa biračkih mesta, da je u ovoj opštini osvojila 69,39 odsto glasova i 34 mandata, javila je lokalna televizija Jasenica.

Socijalisti su osvojili 8,16 odsto i četiri mandata, kao i lista „Narodna stranka, Pokret slobodnih građana - ujedinjeni za Palanku - Nenad Milojičić".

Lista „Zdrava Srbija - Zdrava Palanka Milana Stamatovića" osvojila je 4,08 i dva mandata.

U skuštini opštine ima 49 odbornika.

Lučani

Najviše glasova osvojila je lista SNS - 57,4 odsto i 20 mandata, objavila je televizija N1.

Na drugom mestu je lista Grupa građana Jedan tim sa osvojenih 25,7 odsto i devet mandata, SPS 11,4 (četiri mandata) i Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) sa osvojenih 5,7 odsto glasova (dva odbornika).

Izlaznost je bila velika - 70,4 odsto.

Skupština opštine Lučani ima 35 odbornika, a i do sada je na vlasti bila SNS.

Doljevac

Ubedljivu pobedu odnela je Srpska napredna stranka, rekao je Goran Ljubić, predsednik opštine Doljevac.

On je agenciji Beta rekao da je naprednjacima pripalo 79,56 odsto glasova tako da će u lokalnom parlamentu imati 30 od 37 odborničkih mesta.

„Po tri odbornika imaće Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, a jednog odbornika Srpska radikalna stranka", rekao je Ljubić.

On je dodao da je na izbore izašlo 77 odsto birača.

Sevojno

Na izborima u ovoj opštini u zapadnoj Srbiji izlaznost je bila 69,99 odsto, javila je lokalna Televizija 5.

Koalicija „Zajedno možemo sve" oko SNS-a osvojila je 46,91 odsto i 10 mandata.

Pet mandata pripalo je koaliciji „Milan Stamatatović - Zdravo da pobedi Avram Ilić" ili 22,51 odsto glasova.

I u prethodnom mandatu na vlasti u ovoj opštini bila je SNS, a lokalna skupština ima 19 odbornika.

Medveđa

Lista vladajuće Srpske napredne stranke osvojila je 13 mandata.

Kako piše lokalni medij Jugpres, najveće iznenađenje jeste Grupa građana „Medveđa ima bolje" sa pet osvojenih mandata.

Tri mandata osvojila je lista Socijalistička partija Srbije, dok je je jedan odbornički mandat osvojila lista „Za razvoj Medveđe".

U skupštini ove opštine naći će se i tri predstavnika Albanaca.

Na ovim izborima sedam lista se kandidovalo za 25 odborničkih mesta.

Sečanj

Srpska napredna stranka zadržala je većinu i u ovoj opštini u Vojvodini.

Kako piše portal Zrenjaninski, naprednjaci su osvojili 16 od ukupno 23 odbornika za koju se nadmetale četiri stranke i koalcije.

Socijalistima je pripao pet mandata, a listi čiji je nosilac Vukašin Baćina - dva.

Kula

Na petim vanrednim lokalnim izborima u opštini Kula pobedila je Srpska napredna stranka, čiji je nosilac Damjan Miljanić, objavila je ova partija.

Prema preliminarnim rezultatima, ova stranka, koja je i do sada bila na vlasti, osvojila je 11.160 glasova, prenosi Radio-televizija Vojvodine.

Na lokalnim izborima nadmetalo se sedam izbornih lista.

Miljanić je rekao da je izlaznost bila veća od 60 odsto, da je SNS osvojila više od 50 odsto glasova i da SNS ima apsolutnu većinu u Kuli.

Kladovo

Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova na lokalnim izborima u Kladovu osvojila lista „Aleksandar Vučić- Zajedno možemo sve".

Za ovu stranku glasalo je 44,92 odsto birača, što je dovoljno za 14 od ukupno 28 skupštinskih mandata u ovoj opštini, objavila je televizija Kladovo.

Najveći broj odborničkih mesta posle vladajuće stranke imaće lista građana „Pokret za Kladovo - dr Borislav Petrović" koja je ove godine prvi put izašla na izbore.

Oni su dobili nešto manje od 30 odsto podrške što im je obezbdilo devet odborničkih mesta.

Knjaževac

Izborna lista SNS-a osvojila je više od 60 odsto glasova, izvestila je lokalna televizija RTVM.

Za 40 odborničkih mandata nadmetalo se osam izbornih lista.

Podaci o izlaznosti nisu još objavljeni.

Bajina Bašta

Opštinska izborna komisija u Bajinoj Bašti još nije saopštila rezultate izbora, a lokalni Prvi portal, objavi je da je SNS dobio najviše glasova, a da je izlaznost bila 67,6 odsto

U novom sazivu skupštine, SNS će imaće 24 odbornika, a koalicija „Uroš Đokić - Ujedinjeni za pobedu Bajine Bašte" devet.

Slede SPS sa šest, lista „Milan Stamatović - Zdravo da pobedi Zoran Jugović" tri, lista Mihajlo Marković - Ajmo ljudi" dva i lista Srpski pokret ,Dveri - srcem za Bajinu Baštu jednog odbornika.

Aranđelovac

Svih sedam izbornih lista koje su učestvovale na izborima prešlo je cenzus i imaće odbornike u novom sazivu opštinskog parlamenta, navodi Blic.

Na izbore je izašlo 63 odsto birača.

Lista koju predvodi SNS osvojila je 19 mandata, sledi SPS sa sedam i Zavetnici sa pet.

Lista „Ujedinjeni Aranđelovac - koalicija DS, NS i SSP" osvojila je četiri, a jedan mandat manje pripašće „Koaliciji sa narodom - Dveri i Zdrava Srbija".

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

