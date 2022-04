"Čula sam se sa ljubavnicom svog muža": Pevačica otkrila kako je saznala za prevaru zbog koje se sad razvodi: "Ovo ne praštam"

Vest o razvodu bivše zadrugarke i pevačice Ivane Šašić zatekla je javnost, s obzirom na to da se činilo da je u njenom braku sve idilično.

Nakon što se medijima pronela informacija da je Šašićku jurila ljubavnica njenog muža po Šapcu, pevačica se oglasila i otkrila šta je istina. - Dosta je natpisa po portalima o mom razvodu. Da,sve je to tačno, osim jedne sitnice. Nije me ta žena jurila po Šapcu, već se preko drugarice raspitivala o mom braku. Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je,muljao, petljao. Meni je govorio da nista nije kriv,a prijateljima priznao da me je ipak prevario.