Evo kada će se znati ko su novi ministri i premijer! Sve zavisi od RIK-a, poznat poslednji datum za formiranje Vlade!

Parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja. Konačne rezultate parlamentarnih izbora Republička izborna komisija (RIK) saopštiće najkasnije do 7. aprila u 20 sati. Krajnji rok za raspodelu mandata je 17. april, a Parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja. RIK objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora sa 99,08 obrađenih biračkih mesta, a rokovi za formiranje Skupštine počinju da teku od trenutka kada budu objavljeni