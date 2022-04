Zek Ledej MVP 18. kola Evrokupa

Ledej je postigao 20 poena, uz 13 skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 30

Košarkaš Partizana Zek Ledej najkorisniji je igrač 18. kola Evrokupa, objavljeno je danas na sajtu tog takmičenja. Crno-beli su juče pobedili Trento u gostima sa 79:63 u poslednjem kolu grupne faze, a najzaslužniji za to bio je upravo Ledej. Ledej je postigao 20 poena, uz 13 skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 30. Košarkaši Partizana će u osmini finala Evrokupa igrati protiv Burse.