Jokić novim rekordom odveo Denver direktno u plej-of

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Memfisa sa 122:109 i tako obezbedili šesto mesto na tabeli Zapadne konferencije i direktan prolaz u plej-of NBA lige.

Nagetse je do pobede još jednom predvodio srpski centar Nikola Jokić koji je upisao 35 poena, 16 skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte. On je postao prvi igrač u istoriji NBA lige sa 2.000 poena, 1.000 skokova i 500 asistencija u jednoj sezoni. Još jedna velika Jokićeva noć usledila je nakon što ga je Džaren Džekson nehotice udario laktom u glavu zbog čega je dva puta morao na klupu kako bi se zaustavilo krvarenje. On se posle toga vratio na teren sa