Peskov o glasanju u UN: Neviđeni pritisak na Srbiju, mi to razumemo

MOSKVA: Podrška Mađarske i Srbije isključenju Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je primer prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je ocenio da tu nije reč o tome da se to razume i oprosti, već da se razume ta, kako je naveo, "teška situacija, taj neviđeni pritisak i prinuda na rusofobiju“, pišu Izvestija. Sve to doživljavaju sve zemlje koje pokušavaju da zauzmu neku izbalansiranu poziciju. Mi to razumemo, rekao je Peskov novinarima.