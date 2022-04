Peskov: Rusija razume pritisak na Srbiju i Mađarsku kod glasanja u UN

MOKSVA - Podrška Mađarske i Srbije isključenju Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je primer prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je ocenio da tu nije reč o tome da se to razume i oprosti, već da se razume ta, kako je naveo, "teška situacije, taj neviđeni pritisak i prinuda na rusofobiju", pišu Izvestija. "Sve to doživljavaju sve zemlje koje pokušavaju da zauzmu neku izbalansiranu poziciju. Mi to razumemo", rekao je Peskov novinarima. Generalna skupština UN usvojila je 7. aprila rezoluciju kojom se suspenduje članstvo Rusije u Savetu za ljudska prava UN, a za rezoluciju su glasala i zemlje