Putin imenovao novog komandanta za Ukrajinu, 1.200 tela pronađeno kod Kijeva

Danas je 46. dan rata u Ukrajini. Sva dešavanja iz minuta u minut pratite na Nova.rs. Ruski predsednik Vladimir Putin imenovao je danas generala Aleksandra Dvornikova kao novog komandanta za rat u Ukrajini, prenosi AP, pozivajući se na visokog zvaničnika SAD. Russia has appointed a new Ukraine war commander, a U.S. official said Sunday. One of Russia’s most experienced military officers, Gen. Alexander Dvornikov has a record of brutality against civilians in Syria,