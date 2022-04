Nove informacije o stanju Ljajića: "Ima nagnječenje mozga" VIDEO

Direktor KC Niš Zoran Perišić rekao je da je i nov pregled skenerom pokazao da je lider SDPS Rasim Ljajić u dobrom zdravstvenom stanju.

"Rasim Ljajić je dobro i to je najvažnije, on je van životne opasnosti", rekao je Perišić za TV Prva. Njemu je ponovo urađen skener, pre svega zbog stanja glave i mozga i potvrđeno je da nema teške povrede. "Ostaju teške povrede rebara i grudnog koša, kao i nagnječenje moždane mase", rekao je on. Kako navodi dr Perišić, ništa ne ukazuje da su potrebne neke lekarske intervencije, a rezultati pregleda daju nadu da one neće ni biti potrebne. "Plašili smo se šta ćemo