Sastanak bez rukovanja? Trajao 75 minuta, teme – još uvek nepoznate

Razgovor predsednika Rusije Vladimira Putina i austrijskog kancelara Karla Nehamera u Moskvi počeo je nešto pre 15 časova.

Prema informacijama krone.at,njihob razgovor trajao je oko 75 minuta, a još nema informacija o temama koje su bile "na stolu". Kako prenose mediji, ono što je privuklo pažnju jeste to da nije bilo rukovanja pri pozdravljanju ova dva državnika. Podsetimo, Putin i Nehamer razgovarali su u četiri oka, u rezidenciji predsednika Rusije. On je, po dolasku u glavni grad Rusije objavio fotografiju konvoja koji se nalazi na putu sa aerodroma do grada. Nehamer je u Moskvu