U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra posle hladnog jutra biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od minus dva do šest, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. U Beogradu će ujutro biti vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Do petka sunčano i toplo. U petak postepeno naoblačenje sa severa. Od subote u svim krajevima svežije, a uz promenljivu oblačnost moguća je kiša mestimično, dok se na visokim planinama povremeno