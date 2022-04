Usame Zukorlić predao nalaze o smrti svog oca tužilaštvu

NOVI PAZAR: Lider Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić podneo je Republičkom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv N.N. lica, kao i laboratorijske nalaze koji, kako veruje, ukazuju da njegov otac Muamer Zukorlić nije umro prirodnom smrću, potvrđeno je Tanjugu u porodici.

Usame Zukorlić izjavio je pre dva dana na konferenciji za novinare da porodica sumnja da je nekadašnji lider SPP otrovan i da je to razlog njegove smrti pre nešto više do pet meseci. On je tada kazao da je porodica dobila rezultate iz dve nezavisne laboratorije i precizirao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je testirana osoba bila otrovana teškim metalima, a da je druga laboratorija zaključila, na osnovu uzorka koji su dobili, da je