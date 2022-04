Najmanje 13 povređenih u pucnjavi na stanici metroa u Njujorku, u toku potera za osumnjičenim

Više osobe pogođeno je iz vatrenog oružja na stanici metroa u Bruklinu, a na toj lokaciji je, takođe, pronađeno i nekoliko neeksplodiranih naprava, saopštili su vatrogasni i policijski zvaničnici.

Kako prenosi Njujork tajsm, vatrogasni zvaničnicu su naveli da je 13 osoba povređeno, od kojih je pet ranjeno vatrenim oružjem. BREAKING: Multiple people shot in separate incidents involving a northbound N train in Brooklyn, New York, according to police sources. @ABCNewsLive has the latest: https://t.co/CVz9fDRfPo — ABC News (@ABC) April 12, 2022 Policija Njujorka traga za osobom sa gas maskom i narandžastim građevinskim prslukom koja je osumnjičena za pucnjavu u