Kremlj odbacuje ideju o razmeni bliskog Putinovog saradnika uhapšenog u Ukrajini

Kremlj je odbacio danas ideju o razmeni ukrajinskog poslanika i biznismena bliskog saradnika Vladimira Putina Viktora Medvedčuka uhapšenog u Ukrajini, za zatvorenike koji se drže u Rusiji.

"Kada je reč o razmeni koju su sa toliko strasti i zadovoljstva pomenule razne ličnosti u Kijevu, Medvedčuk nije ruski državljanin, on nema nikakve veze sa specijalnom vojnom operacijom (u Ukrajini) to je strani političar", rekao je portparol ruskog predsedništva Dmitri Peskov. "Mi apsolutno ne znamo da li on želi da se Rusija uključi u rešavanje klevetničke afere protiv njega", rekaoje Peskov. Ukrajinske vlasti su objavile juče da su uhapsile Viktora Medvedčuka,