Ujutro slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i još toplije, najviša dnevna oko 25 stepeni

U Srbiji će ujutro biti vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od nula do devet stepeni, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od pet do devet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 25 stepeni.