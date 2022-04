Poslednji srpski vozač kamiona iz Ukrajine stigao u Beograd

Aleksandar Dražić, poslednji vozač kamiona iz Srbije u Ukrajini koji je bio blokiran u ratnoj zoni kod Kijeva, vratio se sinoć u Beograd.

Dražić, koji je u sredu evakuisan iz Ukrajine u Poljsku, na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" stigao je sat iza ponoći avionom iz Varšave preko Frankfurta. Na aerodromu su ga dočekali prijatelji, a on je rekao da je još zbunjen. "Ne znam gde, šta ni kako. Da stignem do poljske granice pomogli su mi volonteri iz Crvenog krsta Belorusije, a od Poljske naši", a na pitanje ko ga čeka, rekao je: "Čekaju me svi, pola Jagodine, ima vremena za priču". Dražić je sve vreme