CRTA: Do 16 časova 33,2 odsto izašlih na beogradske izbore

Do 16 časova na četiri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje za odbornike Skupštine grada Beograda izašlo je 1.927 birača od 5.804 upisanih u birački spisak, što čini 33,2 odsto, saopštio je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) koji ima svoje posmatrače na tim glasačkim mestima.

Kako je saopštila CRTA, do 16 sati na biračko mesto Stari grad 39 izašlo je 27,1 odsto birača, na biračko mesto Palilula 31 izašlo je 29,3%, na biračko mesto Palilula 49 izašlo je 30,8 odsto i na biračko mesto Čukarica 106 izašlo je 44,9% birača. Proces glasanja na biračkim mestima protiče u skladu sa procedurama. Zbog postojanja sumnje na kupovinu glasova u okolini jednog biračkog mesta, posmatračka misija Crte je ova dešavanja prijavila policiji.