Kineski astronauti vratili se na Zemlju posle šest meseci boravka u svemiru

PEKING - Tri kineska astronauta misije Šenžu-13 vratila su se danas na Zemlju posle šest meseci provedenih u kineskoj svemirskoj stanici i to je najduži boravak kineske posade u svemiru, prenela je tamošnja državna televizija ČTV.

To je još jedna uspešna etapa za Kinu u njenim ambicioznim svemirskim projektima jer želi da se uhvati u korak sa SAD, Evropom i Rusijom. Boravkom u svemiru tokom 183 dana, astronauti su oborili prethodni nacionalni rekord. Oni su 2021. godine bili 92 dana u svemiru tokom misije Šenžu-12. Posadu su činila tri vojna pilota: komandant Džai Žigang (55), njegov kolega Vang Japing (42) i najmlađi Je Guangfu (41), čiji je to bio prvi let u svemir. Analiza zdravstvenog