Minesota ne staje – pao i Memfis

Košarkaši Minesote savladali su Memfis u prvom susretu prve runde plej-ofa rezultatom 130:117.

Na kraju i zaslužen trijumf za tim Krisa Finča koji je vodio tokom gotovo celog meča. Već je u prvoj deonici bilo maksimalnih 13, ali, iako je to obećavalo dominantnu pobedu Minesote, dobili smo veoma uzbudljiv meč. Na kraju su meč odlučile dve trojke u samom finišu meča. Najpre je precizan bio Patrik Beverli za 109:117, a potom i Džejden Mekdenijels za 111:120 na nešto više od minut do kraja. Nije odmoglo ni to što je na suprotnom kraju Morent najpre promašio šut