Oglasio se MUP: Osumnjičenom za razbojništvo u tržnom centru određeno zadržavanje

Pripadnici policije u Beogradu, uz pomoć tridesetpetogodišnjeg građanina, uhapsili su V.

R. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojnička krađa. On je, kako se sumnja, u jednom tržnom centru u Ulici Vojislava Ilića, ukrao telefon iz torbe sedamdesetogodišnje žene i pokušao da pobegne. Tridesetpetogodišnji sugrađanin potrčao je za osumnjičenim koji mu je pretio nožem, razoružao ga i zadržao do dolaska policijske patrole. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom