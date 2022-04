Ulov ih iznenadio: Obalska straža zaustavila ribarski čamac, a u njemu dve tone kokaina

Pet osoba je uhapšeno kada je ribarski čamac sa dve tone kokaina presretnut kod Kanarskih ostrva, saopštila je španska policija.

Ribarski čamac "Akt1" je u subotu zaustavio brod španske obalske straže u vodama južno od španskog arhipelaga i otpratio ga u Las Palmas na Gran Kanariji. https://t.co/qXmUydLUFD Almost three tonnes of cocaine found in fuel tank of fishing boat in the Canary Islands pic.twitter.com/sNaOAfx9oU — Anton Matchew (@Tony_Matthew03) April 17, 2022 Lokalni list El Dia izvestio je da je policija zaplenila najmanje dve tone kokaina, čija je ulična vrednost procenjena na 50