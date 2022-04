SAD: Policija u pritvoru zadržala osumnjičenog za pucnjavu

KOLUMBIJA - Policija Južne Karoline je kao osumnjičenog za napad i pucnjavu u tržnom centru u Kolumbiji, u kojoj je povređeno 14 osoba, u pritvoru zadržala 22. godišnjeg mladića, identifikovanog kao Dževejn Prajs.

On je bio među trojicom privedenih posle pucnjave, rekao je šef policije u Kolumbiji, Skip Holbruk, prenosi AP. "Ne verujemo da je ovo bilo slučajno. Mislimo da su se poznavali i da je nešto dovelo do pucnjave", rekao je Holbruk. U pucnjavi je povređeno 14 osoba, kazao je on. Njih devet je ranjeno iz vatrenog oružja, a pet je zadobilo povrede pokušavajući da pobegnu iz tržnog centra. Jedna osoba stara 73 godine je teže povređena i ostaće u bolnici, dok su ostali