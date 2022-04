Prosvetarima 10.000 dinara pomoći do 1. maja

Za sedam dana svih 133.000 prosvetara primiće po 10.000 dinara, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je u Hit tvitu rekao da će finansijsku podršku prosvetari primiti između Vaskrsa i 1. maja, što je oko 1,58 milijardi dinara, negde oko 14 miliona evra dodatnih para. “Nismo do kraja kampanje to potrvrdili, jer je situacija u svetu takva da nismo znali da li ćemo imati dovoljno novca. Evo sad vas obaveštavam” rekao je Vučić. Podsetio je da će svi mladi 100 evra dobiti između 1. i 3. juna nakon što se od 15. maja prijave za pomoć. IZVOR: Tanjug