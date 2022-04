Danas promenljivo oblačno i sveže za ovaj period godine

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sveže vreme za ovaj period godine, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro hladno, a na planinama se u toku dana povremeno očekuje sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus dva do pet, najviša dnevna od 11 do 14. U Beogradu promenljivo oblačno i sveže za ovaj period godine, posle podne i uveče sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od nula do dva, a najviša dnevna oko 12.