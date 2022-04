Mili se oglasio nakon što je đorđe David krenuo pesnicom na njega: "Bilo je okršaja, mene niko ne može da vređa"

Kao bomba odjeknula je danas vest da je na snimanju nove epizode "Zvezde Granda" došlo do fizičkog obračuna između Đorđa Davida i Aleksandra Milića Milija.

Aleksandar Milić Mili je sad istakao da je do sukoba došlo i da niko nikoga u "Grandu" ne sme da vređa. - Nije se ništa bitno desilo i nije bilo ni naznaka fizičkog obračuna, ali mene niko ne može da vređa. Jeste došlo do verbalnog okršaja, ali ni pomislio nisam da fizički nasrnem - kazao je. - U "Grandu" niko nikoga ne sme da vređa, to nije dozvoljeno. Na kraju smo se pomirili - dodao je za "Kurir" Mili. Njih dvojica su, inače, prvo su ušli u verbalnu raspravu