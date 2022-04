Srbija: Preminuo direktor namenske industrije u Lučanima Radoš Milovanović kome se sudilo za smrt dvojice radnika

BBC News pre 39 minuta

Fonet/Nenad Kovačević Radoš Milovanović

Direktor fabrike „Milan Blagojević Namenska" Radoš Milovanović, protiv koga se vodio sudski postupak zbog smrti dvojice radnika 2017. godine, preminuo je u četvrtak, 21. aprila rano ujutro, potvrđeno je RTS-u iz fabrike.

Radoš Milovanović je preminuo od posledica infarkta.

Milovanoviću je suđeno za smrt dvojice radnika „Namenske" Milomira Milivojevića (25) i njegovog kolege Milojka Ignjatovića (55).

Osim njega, optuženi su rukovodioci pogona Raketna goriva - Vladimir Lončarević i Toma Stojić, rukovodilac sektora „Bezbednost i zaštita na radu".

Od 2006. to je bila 15. nesreća u namenskoj industriji u Srbiji, naveo je portal Nova.rs.

Tužbu protiv odgovornih u fabrici podneo je Milovan Milivojević. otac poginulog mladića Milomira.

On je optužio nadležne da prikrivaju okolnosti pod kojima se dogodila nesreća u kojoj su stradali njegov sin i još jedan radnik.

Optuženi su negirali krivicu.

Suđenje je ušlo u četvrtu godinu, a nekoliko puta je odlagano zbog zdravstvenih problema Milovanovića, navela je Televizija N1.

„Snaga moja je u grobu, odatle crpim snagu.

„Kad god odem na njegov grob, a najviše vremena provodim tamo, ja sam se njemu zakleo da ga neću prodati", rekao je ranije Milovan Milivojević, otac preminulog radnika, za N1.

On je rekao da je zbog toga postao nepoželjan u komšiluku, fabrici i gradu, kao i da ga ljudi sa kojim je proveo život danas izbegavaju.

Šta se desilo u fabrici?

U julu 2017. godine došlo je do eksplozije i požara u magacinu fabrike „Milan Blagojević" u Lučanima.

Dva radnika tada su poginula od zadobijenih opekotina - Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović.

Do danas nisu rasvetljene sve okolnosti nesreće.

U dugotrajnom sudskom procesu, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Milovanović je na prvo ročište na sudu u Ivanjici oktobra 2019. godine došao u pratnji više stotina radnika „Namenske" koji su mu na taj način pružali podršku.

Uprkos suđenju i optužbama za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, Milovanović je u julu 2020. godine, tri godine posle smrti dva radnika, ponovo izabran za direktora fabrike.

„Ubeđen sam da će ovo trajati kao slučaj Topčider (kada su u kasarni u Beogradu ubijena dvojica gardista 2004. godine) i kao ostali slučajevi gde su državne firme, gde država stoji iza svega ovoga - iza ove fabrike, iza direktora stoji država, to je očigledna stvar i to sam se uverio više puta", rekao je otac poginulog radnika Milovan Milivojević za N1 na četvrtu godišnjicu tragedije za N1.

On je tada rekao da je direktor „u poznim godinama" (78) i da sve vodi ka tome da „ne dočeka kraj suđenja".

„Ali koliko vidim neću ga ja dočekati. Ali rekao sam ćerki da istera ovo do kraja, zakleo sam je da ne proda brata, da istera do kraja, do Evropskog suda pravde do Strazbura.

„Svi dokazi, sve je u našim rukama", rekao je tada Milivojević.

Dve godine posle nesreće u fabrici, članovi porodice su razgovarali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tražeći da pomogne u rasvetljavanju slučaja.

Porodica je posle sastanka za N1 rekla da im je predsednik Srbije obećao da će se „za par dana" slučaj pomeriti sa mrtve tačke.

„Očekujem i nadam se, ja sam se predsedniku obratio sad kao roditelj roditelju. Rekao sam: Vi ste trenutno predsednik, do kada ćete biti to se ne zna, do kad Vas narod bude hteo, ali Vam se obraćam kao roditelj.

„Dve godine kako je moj sin nastradao sad će 14. jula, tad ću biti na groblju, posle toga ću doći ovamo ja i supruga.

„Ne bude li se dotle ništa pokrenulo tu ćemo biti dok ne pocrkamo ili dok ne isteramo pravdu", rekao je tada Milovan Milivojević.

(BBC News, 04.21.2022)