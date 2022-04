Nekoliko godišnjih doba u jednom danu: Ujutru mraz, pa temperature i do 20 stepeni, a poslepodne kiša

Jutro hladno ponegde sa mrazom. Tokom dana naoblačenje koje će posle podne doneti kišu južnim i jugozapadnim, a uveče i ostalim predelima.

Tokom dana toplije, najviša temperatura od 14 do 20 stepeni. Vetar slab do umeren, zapadnih pravaca, uveče u skretanju na južni. U Beogradu, posle vedrog i hladnog jutra, tokom dana osetno toplije, uz postepeno naoblačenje. Uveče slaba kiša. Najviša temperatura oko 19 stepeni. Do 28. aprila promenljivo oblačno i osetno toplije uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom.