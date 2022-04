Ove cene goriva važiće do sledećeg petka: Stupaju na snagu danas u 15 časova

Danas od 15 sati, litar evrodizela koštaće najviše196,30 dinara, a benzina BMB 95 premium 174,10 dinara, objavilo je danas Ministarstvo trgovine.

To znači da cene ovih derivata nisu promenjene u odnosu na prethodnih sedam dana, i ostaće na istom nivou do narednog petka. Za poljoprivrednike na pumpama NIS ostala je ista cena od 179 dinara za evrodizel, a dozvoljeno im je i da 60 litara sipaju u kanister. Podsetimo, iako je prema Uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, koja će biti na snazi do 30. aprila, predviđeno da se usklađivanje cena evrodizela i benzina BMB 95 objavljuje petkom, istim aktom je