Cene goriva nepromenjene i naredne nedelje – benzin 174,10 dinara, dizel 196,30

Evrodizel će se od danas u 15 časova, do petka, 29. aprila, u isto vreme, prodavati po istoj ceni od 196,30 dinara za litar, kao i motorni benzin evropremijum BMB-95 za 174,10 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Cene su iste kao što su bile u prethodnih šest dana. Ministarstvo trgovine objavljuje nove cene goriva petkom do 15 časova, ali je to sada učinjeno dan ranije pošto je sutra neradni dan. Pretprošle nedelje je evrodizel koštao 196,40 dinara dinara za litar, dok je cena litra BMB-95 bila 174,10 dinara. Vlada Srbije je prošle sedmice donela novu Uredbu o ograničenju cena pojedinih vrsta derivata koja je istovetna prethodnoj i važi do 30. aprila.