Promenljivo oblačno, nestabilno i toplo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, vetrovito i toplije, uz smenu oblačnih intervala i kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 18 do 22 stepena. Vetar umeren i jak, u košavskom području povremeno sa udarima olujne jačine, jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno, vetrovito i toplije, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura oko 11, najviša oko 21 stepen. U Srbiji u narednih sedam dana, do 29.