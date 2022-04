Riženkov: Situacija u čeličani Azovstal „blizu katastrofe

Situacija u čeličani Azovstal u opkoljenom ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju je „blizu katastrofe“, rekao je za CNN čelnik kompanije koja je vlasnik čeličane.

Jurij Riženkov, generalni direktor Metinvest Holdinga, rekao je za CNN da kada je počeo rat imali su dosta dobre zalihe hrane i vode u skloništima i objektima u fabrici, tako da su civili neko vreme mogli to da koriste i od toga u osnovi preživljavaju. – Nažalost, sve stvari im ponestane, posebno hrana i svakodnevne potrepštine.Mislim da je sada tamo blizu katastrofe, rekao je Režinkov. On jedodao da je prvobitno bilo dovoljno zaliha za dve do tri nedelje, ali da