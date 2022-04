RADNO VREME za USKRŠNJE praznike

Povodom uskršnjih praznika, Zakonom o državnim i drugim praznicima neradni dani su 22, 23, 24. i 25. april.

Zbog toga će u naredna četiri dana pojedine ustanove i institucije raditi redukovano. Dom zdravlja Кovid ambulanta, kao i Dečja kovid ambulanta u ATD-u radiće u petak i ponedeljak od 7 do 20 časova, a u subotu i nedelju od 8 do 18 časova. Vakcinalni punkt u zdravstvenoj ambulanti broj 5 u Erdogliji radiće u ponedeljak, 25. aprila, od 8 do 15 časova, a tog dana radiće se i serološko testiranje u zdravstvenoj ambulanti broj 2 od 8 do 12 časova. Tokom praznika biće