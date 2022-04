Ruski general saopštio ključne ciljeve 2. Faze vojne operacije: Kontrola nad Donbasom i jugom Ukrajine i kopeni koridor do Krima!

Ruska vojska tokom druge etape specijalne operacije treba da uspostavi punu kontrolu nad Donbasom.

Ovo je izjavio zamenik komandanta Centralnog vojnog okruga (CVO) general-major Rustam Minekajev na godišnjem sastanku Saveza odbrambenih industrija Sverdlovske oblasti, prenela je ruska agencija TASS. Druga faza specijalne operacije, ona je već počela, bukvalno pre dva dana, jedan od zadataka ruske vojske je da uspostavi punu kontrolu nad Donbasom i južnom Ukrajinom“, rekao je on. The deputy commander of Russia's Central Military District named the goals of the