Opljačkao trafiku u Novom Sadu, od radnice uzeo 36.000 dinara

Novosadska policija je uhapsila tridesetdvogodišnjeg Z. F. iz Aranđelovca, zbog sumnje na razbojništvo.

Sumnja se da je on, juče, ušao u jednu trafiku i uz pretnju nožem oduzeo od radnice 36 hiljada dinara i pobegao. Ubrzo nakon prijave krivičnog dela, policija je pronašla osumnjičenog i ukradeni novac. Takođe, on se sumnjiči da je učinio još ovakvih krivičnih dela na području Novog Sada i Beograda. Z. F. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.