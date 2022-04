Karenjo Busta u finalu u Barseloni

Španski teniser Pablo Karenjo Busta prvi je finalista ATP turnira u Barseloni.

On je u polufinalu pobedio 15. igrača sveta, Argentinca Dijega Švarcmana, 6:3, 6:4. Meč dvojice tenisera, koji je prekinut zbog kiše dan ranije pri 2:2 u prvom setu, nastavljen je danas i očigledno je pauza više prijala Karenjo Busti. On je u tom početnom setu novi brejk napravio u osmom gemu za 5:3 posle čega je odservirao za set, 6:3. Švarcman se dobro držao sve do kraja drugog seta. Tada je španski teniser, inače 19. na svetskoj listi, uspeo da napravi brejk u