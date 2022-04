Jokić bolji od svih igrača u istoriji Denvera zajedno i vodeći poenter plej-ofa

Košarkaš Denvera Nikola Jokić imao je veče za pamćenje u četvrtom meču plej-of serije protiv Voriorsa, još jednom ispisavši istorijske stranice.

Srpski centar je predvodio Nagetse do prve pobede i tako izbegao "metlu" tima iz San Franciska, a meč je završio sa 37 poena, uz osam uhvaćenih lopti i šest asistencija. To je njegova osma utakmica u karijeri kada je plej-of u pitanju na kojoj je imao najmanje 35 poena i po pet skokova i asistencija. Poređenja radi, svi igrači koji su ikada nastupali za tim iz Kolorada zbirno imaju sedam. Uz to, sjajnim poenterskim nastupom Jokić zavredeo da trenutno bude najbolji