Aleksandar Mitrović najbolji fudbaler Čempionšipa

Reprezentativac Srbije i fudbaler Fulama Aleksandar Mitrović proglašen je za najboljeg igrača Čempionšipa u sezoni 2021/22.

Mitrović je do sada postigao 41 pogodak, čime je oborio rekord po broju postignutih golova u jednoj sezoni Čempionšipa i bio jedan od najzaslužnijih za povratak Fulama u Premijer ligu. On je takodje izabran i u najbolji tim Čempionšipa za ovu sezonu. Ako bi u preostale tri utakmice do kraja sezone postigao još dva pogotka, postao bi apsolutni rekorder po broju datih golova u jednoj sezoni Čempionšipa. Srpski fudbaler, kojem je priznanje uručeno sinoć, osvojio je