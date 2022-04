BLOG UŽIVO: Nastavljeni napadi na čeličanu Azovstal, gore skladišta nafte u Rusiji

Ruska invazija na Ukrajinu traje šezdeset i prvi dan.

Prema pisanju agencije Interfaks gore dva skladišta nafte u Rusiji, a ruske snage nastavile su napade na Azovstal. Sve vesti u vezi sa krizom na istoku Evrope možete pratiti na posebnoj stranici o sukobu Ukrajine i Rusije. 08.25 – Dva skladišta za naftne derivate u Brjansku zahvatio je požar, javlja agencija Interfaks pozivajući se na dobro obavešteni izvor. Kako se navodi, vatra je na drugom skladištu zahvatila Someone caught what appears to be the second