Tviter na korak od prodaje ilonu Masku: Izvori tvrde da su pregovarali do ranog jutra o ponudi od 46,5 milijardi dolara!

Tviter je u završnoj fazi pregovora o prodaji milijarderu Elonu Masku, potvrdili su danas neimenovani izvori Blumberga i Njujork tajmsa.

Neimenovani izvor je Blumbergu rekao i da Tviter radi na definisanju uslova transakcije i da bi dogovor mogao biti postignut "već danas ako pregovori prođu glatko". Njujork tajms je naveo da je upravni odbor Tvitera pregovarao sa Maskom danas do ranih jutarnjih časova o njegovoj 46,5 milijardi dolara vrednoj ponudi za kupovinu kompanije.