Sutra toplo, prepodne pretežno sunčano a popodne mestimično kratkotrajna kiša

U Srbiji će sutra biti toplo, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od šest do 11 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od devet do 11 stepeni Celzijusa, a najviša oko 21 stepen. U Srbiji će u sredu biti jače