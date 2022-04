Uzavrelo na jugu Ukrajine: Ukrajina ispalila tri rakete na Herson ruska pvo oborila dve, Švajcarska usvojila peti paket sankcija protiv Rusije

U toku je izrada plana za evakuaciju civila iz čeličane Azovstalj u Marijupolju, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Kako prenosi BBC, on je dodao da je to vrlo kompleksna operacija sa kojom se ruski predsednik Vladimir Putin u načelu saglasio. Detalji će biti dogovoreni na sastancima koji su u toku, dodao je Gutereš i naveo da se više stotina civila nalazi u veoma specifičnim uslovima, u bunkerima. On je kazao da će pokušati da ih evakuišu u petak ali da se za tako nešto moraju steći uslovi. Ukrajina je večeras ispalila tri rakete na centar južnog grada Hersona, od kojih je